Тігіпко побачив «цікаві речі» у Львові і Луганську

Кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО називає частиною технологій Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО звинувачення в тому, що він є «технічним кандидатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції.

«Дуже цікаві речі відбуваються у Львові – мені показують газету, де пишуть, що ТІГІПКО – це технічний кандидат ЯНУКОВИЧА, а в Луганську кажуть - не підтримуйте ТІГІПКА, бо він віддасть свої голоси ТИМОШЕНКО», - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що така ситуація пов’язана з тим, що в нього дуже стрімко продовжує зростати рейтинг. «Такої динаміки ні в кого не було. Трошки злякалися опоненти. Але мені здається, злякалися запізно, бо це частина технологій з метою пройти у другий тур, і над цим працюють, як мені здається, і штаб ТИМОШЕНКО, і штаб ЯНУКОВИЧА», - сказав С.ТІГІПКО.

Також він ще раз висловив упевненість, що вийде у другий тур президентських виборів і вже дав команду штабам готуватися до другого туру.