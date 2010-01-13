Завтра у парламенті БЮТ цікавитиме лише одне питання

Фракція БЮТ не буде брати участі в завтрашньому позачерговому пленарному засіданні, якщо не буде розглянуто ініційоване ними питання про внесення змін до закону про вибори Президента.

Про це сьогодні журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зауважив, що 14 січня, за поданням фракції БЮТ, ВР має розглянути тільки одне питання щодо внесення змін до закону про вибори Президента.

В той же час за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, судячи з того, що головуючий перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ оголосив перерву в пленарному засіданні, то завтра “регіонали” намагатимуться продовжити розгляд тих законопроектів, які внесені до сьогоднішнього порядку денного.

“Якщо буде така ситуація завтра, то, я думаю, наша фракція не буде брати в цьому участь”, - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також назвав дивною ситуацію, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН розписав розпорядження таким чином, що 13-14 січня має відбутися пленарне засідання, яке розпочнеться о 10.00. При цьому він зауважив, що фракції ПР та БЮТ подавали свої заявки на різні дні.

Коментуючи перспективи ухвалення змін до закону про вибори президента в частині голосування виборців вдома, А.КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що за цей законопроект крім БЮТ готові голосувати і більша частина фракції НУ-НС.

Він висловив думку, що цей закон буде ухвалений, але чи набуде він чинності залежить тільки від Президента України, оскільки саме він підписує закони.

“Якщо він цього не зробить, то це на його совісті разом з Партією регіонів”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.