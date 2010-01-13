У Литвина кажуть, що ЖКП - це система грабування людей олігархами

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Валерій БАРАНОВ (фракція Блоку Литвина) вважає, що система житлово-комунальних тарифів вимагає докорінного реформування. Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, «зараз житлово-комунальні послуги стали фактично узаконеною системою грабування людей олігархами та корумпованими чиновниками». Він наголосив, що нині діюча система формування комунальних тарифів відкриває величезні можливості для зловживань. «Ці тарифи насправді ніким не контролюються. Про жодну економічну обгрунтованість взагалі не йдеться, не кажучи вже про соціальну справедливість», - зазначив В.БАРАНОВ.

За його словами, по-справжньому ефективне вирішення проблеми комунальних тарифів повинне мати комплексний характер. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики зазначив, що на всеукраїнському рівні тарифи на житлово-комунальні послуги має жорстко контролювати держава, «не допускаючи перевищення обгрунтованих і справедливих показників та забезпечуючи дію компенсаційних механізмів для малозабезпечених громадян».

В.БАРАНОВ підкреслив, що “найбільш реалістичні та обгрунтовані механізми забезпечення доступності цін на житлово-комунальні послуги передбачає у своїй програмі кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН”. «Маючи президентські повноваження, ЛИТВИН повністю реалізує свою програму”, - додав він. За його словами, даний кандидат на пост Президента України “зуміє домогтися зниження ціни на енергоносії, запровадження суворого державного контролю і єдиних доступних тарифів для всієї України, повернення підприємств ЖКГ у комунальну власність».