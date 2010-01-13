Ющенко підозрює, що вибори хочуть дискредитувати через «війну судів»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав керівництво судових органів організувати роботу судів у день виборів і після них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з губернаторами.

«У нас є, м’яко кажучи, серйозна правова колізія, коли норма закону про порядок і термін розгляду скарг не підтримана Конституційним Судом, але відповідних змін прем’єр ТИМОШЕНКО і керована нею більшість не внесли в цей закон», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що це дає можливість для зловживань і фальсифікацій та ігнорування результатів виборів.

В.ЮЩЕНКО висловив жаль, що парламент так і не спромігся сьогодні внести відповідні зміни: «На жаль, і сьогодні у парламенті це постійний піар, який задуманий не для того, щоб внести зміни до цього закону, а для того, щоб тільки підтвердити, що закон, який був прийнятий раніше і оскаржений Конституційним Судом, залишається в цій же самій редакції, без змін».

В.ЮЩЕНКО переконаний, що це є підґрунтям для того, щоб «через війну судів дискредитувати українські вибори на багатьох дільницях».