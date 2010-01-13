Яценюк: я бачив Ющенка 25 травня

Кандидат на пост Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не веде жодних перемовин про підтримку єдиного кандидата від демократичних сил на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи не надходила відповідна пропозиція йому від кандидата в Президенти і чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

«Що стосується моїх переговорів з діючим Президентом ЮЩЕНКОМ: Президента ЮЩЕНКА я останній раз бачив 25 травня 2009 року. Я готовий вести переговори з минулим і теперішнім Президентом. Але я чітко заявив свою позицію, яка є безальтернативна, – нема обставин, за яких кандидат у Президенти ЯЦЕНЮК зніме свою кандидатуру… Хто хоче, щоб Україна відбулася як держава, нехай стає поряд», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що буде боротися за свій результат.

На уточнююче запитання від представників ЗМІ, чи не надходила відповідна пропозиція від керівника Державного управління справами Ігоря ТАРАСЮКА від імені В.ЮЩЕНКА, А.ЯЦЕНЮК відповів: «Вони мені навіть бояться таку пропозицію зробити».

При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що має чітку мету цього балотування у Президенти – виграти вибори, «а не пристроїти свою п’яту точку».

Тому, за його словами, взагалі виключені такі перемовини і, відповідно, розгляд якихось умов про підтримку єдиного кандидата.