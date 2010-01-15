Тимошенко голосуватиме у Дніпропетровську
16:25, 15 січня 2010Політика
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Дані прес-служби БЮТ
17 січня кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО голосуватиме у Дніпропетровську на виборчій дільниці №2 територіального виборчого округу №26.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
Орієнтовний час голосування: 08.00-08.30.
Дільниця розміщується у приміщенні Дніпропетровської державної медичної академії за адресою: Жовтнева площа, 4.
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