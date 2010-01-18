БЮТ: охорона Януковича на його очах побила грузинську журналістку

У прес-центрі кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА “була жорстоко побита журналістка відомого грузинського телеканалу «Руставі-2» Теа АДЕІШВІЛІ”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ, посилаючись на слова журналістки.

За інформацією прес-служби, журналістка розповіла, що одразу після того, як В.ЯНУКОВИЧ увечері 17 січня закінчив свій брифінг, вона підійшла до нього, і представившись, попросила прокоментувати відносини між Україною і Грузією у випадку обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом.

У той же момент охоронець В.ЯНУКОВИЧА наніс жінці удар ліктем в живіт, повідомляє БЮТ і продовжує: “Побачивши, що В.ЯНУКОВИЧ не робить їм зауваження, охоронці почали жорстоке побиття”.

Т.АДЕІШВІЛІ планує звернутися до Посольства Грузії з метою вжити необхідних дипломатичних кроків для захисту своїх прав.