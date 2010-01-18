Безсмертний сказав, коли Ющенко зробить заяву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО «сьогодні-завтра» оприлюднить заяву щодо оцінки виборів 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник керівника виборчого штабу В.ЮЩЕНКА Роман БЕЗСМЕРТНИЙ на брифінгу.

Він не виключив, що найближчим часом В.ЮЩЕНКО поспілкується з пресою. «Найближчим часом ви зможете отримати позицію самого кандидата», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ