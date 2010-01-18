Розрив між Януковичем і Тимошенко в регіонах (дані по областях)

За даними 87% оброблених бюлетенів дільничних виборчих комісій, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ лідирує у Донецькій області (76,07% голосів виборців), Юлія ТИМОШЕНКО – у Волинській області – 54,15%, найменше голосів ці кандидати відповідно набирають в Івано-Франківській області (5,12%) і Донецькій (4,35%) областях.

Як передає кореспондент УНІАН, далі, згідно з даними, оприлюдненими на моніторах ЦВК, станом на 11.30 у Вінницькій області Ю.ТИМОШЕНКО набрала 47,24%, В. ЯНУКОВИЧ – 14,97%; АР Крим відповідно - 11,98%, 61,17%; Дніпропетровській області – 14,7%, 41,69%; Житомирській – 33,16%, 23,48%; Закарпатській – 26,38%, 29,8%; Запорізькій – 14,24%, 50,63%, Івано-Франківській – 38,92%, 5,12%; Київській – 42,41%, 15,65%; Кіровоградській – 34,3%, 26,5%; Луганській – 6,67%, 70,7%; Львівській – 34,23%, 5,83%; Миколаївській – 13,77%, 50,82%; Одеській – 10,26%, 50,95%; Полтавській – 32,08%, 25,15%; Рівненській – 43,97%, 12,6%; Сумській – 35,11%, 20,56%; Тернопільській – 34,48%, 9,96; Харківській – 10,45%, 50,91%, Херсонській – 19,59%, 39,94%; Хмельницькій – 39,93%, 15,25%; Черкаській – 41,26%, 17,48%; Чернівецькій – 31,76%, 19,55%; Чернігівській – 43,31%, 19,4%; у Києві – 35,75%, 15,9%; у місті Севастополі – 6,52%, 56,16%; в закордонному виборчому окрузі – 23,12%, 31,55%.

Коментуючи ці показники, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ зазначив, що офіційних результатів виборів ще немає, але, як свідчить досвід попередніх виборів, ці електронні результати досить близькі до остаточних офіційних результатів.

При цьому він висловив сподівання, що сьогодні ЦВК почне отримувати протоколи з мокрими печатками від окружних виборчих комісій, і завтра в режимі безперервного засідання ЦВК вивчатиме ці протоколи.

Також В.ШАПОВАЛ звернув увагу, що виборчі комісії працювали в досить складних умовах.

“Тут не тільки мороз ускладнював, а ще й те, що була істерія, що супроводжувала цю виборчу кампанію. Але, попри все, робота, я особисто вважаю, була проведена належним чином усіма виборчими комісіями. І можна констатувати, що 17 січня 2010 року вибори Президента відбулися. І це є фактом, я думаю, ніхто не буде заперечувати”, - сказав голова ЦВК.