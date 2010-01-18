Тимошенко поїхала в лікарню
Прем`єр - у Луганську
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Луганська.
Як передає кореспондент УНІАН, відразу з аеропорту вона відправилася в лікарню, де сьогодні вранці стався вибух, в результаті якого, за останніми даними, загинули троє людей.
Також тільки що до Луганська була доставлена група рятувальників і рятувальна техніка.
Як повідомляв УНІАН, вибух стався сьогодні близько 9.00 в п`ятиповерховій будівлі луганської міської лікарні № 7 у відділенні реанімації, де, за попередніми даними, вибухнув кисневий балон.
На території лікарні працюють спецтехніка, рятувальники і психологи МНС, представники правоохоронних органів та інших екстрених служб.
З аварійної будівлі здійснено евакуацію хворих до інших лікувальних установ.