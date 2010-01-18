У Росії програш Януковича у 2 турі вважають фантастикою

Перший тур виборів Президента України пройшов без порушень. Про це під час відео-мосту Київ-Москва сказав депутат Держдуми Росії Сергій МАРКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «вибори пройшли чесно і добре, і з цим треба привітати чесно і добре, згідно із законом. Була реально конкурентна боротьба».

С.МАРКОВ також прогнозує, що перемогу у другому турі одержить лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. «Щоб представник опозиції одержав на 10% більше, а потім програв – це просто фантастика», - сказав він. С.МАРКОВ припускає, що у другому турі В.ЯНУКОВИЧ одержить близько 48,5% голосів, а Юлія ТИМОШЕНКО – близько 42%.

За його словами, у штабі Ю.ТИМОШЕНКО розуміють, що якщо все буде, як зараз, вибори буде програно.

Депутат заявляє, що такими діями може бути пропозиція Сергію ТІГІПКУ посади прем`єр-міністра, але важко уявити, за яких умов він на це може погодитися.

На думку російського депутата, у разі програшу Ю.ТИМОШЕНКО може відмовитися визнати результати виборів. С.МАРКОВ відзначив, що опозицію вже обвинувачували у фальсифікаціях.