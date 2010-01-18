Підрахунок голосів закінчили всі дільничі виборчкоми

Дільничні виборчі комісії завершили підрахунок голосів виборців на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні до ЦВК надійшли протоколи про підсумки голосування з перших п’яти окружних виборчих комісій: №24 (Дніпропетровська область), №148 (Полтавська обл.) та №214, 219 та 220 (Київ).

«Відповідні протоколи взяті для розгляду для подальшого опрацювання ЦВК», - наголосив він.

Також М.ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що на даний час до ЦВК не надійшли електронні повідомлення щодо змісту протоколів із 465 ДВК.

«Це не означає, що ще не завершено процес підрахунку голосів. Процес підрахунку голосів завершено на всіх виборчих дільницях. Натомість, ще не всі виборчі дільниці змогли подати до окружних виборчих комісій свої протоколи, що, у свою чергу, унеможливлює введення окружними виборчими комісіями відповідних даних до системи. Тобто процес підрахунку голосів завершено. Триває процес введення інформації», - підкреслив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, ЦВК не бачить підстав для того, аби говорити про затримку з надходженням інформації.

«Ця інформація є стандартною для будь-яких виборів, і очікувати 100% надходження повідомлень можливо у вівторок або вранці в середу. Ситуація є типовою, ніяких аномалій ми не спостерігаємо», - зазначив член ЦВК.