Медведєв не дочекався другого туру: в Україну їде посол РФ

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив Михайлу ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії сказав під час робочої зустрічі з М.ЗУРАБОВИМ.

«Позавчора в Україні пройшли вибори - перший тур. Я сподіваюся, що в результаті остаточного підбиття підсумків в Україні виникне дієздатна ефективна влада, налаштована на розвиток конструктивних, дружніх і всебічних відносин з Російською Федерацією. Я вважаю, що вам слід приступити до виконання посади посла в Україні і прагнути зробити максимальний внесок для зміцнення дружнього характеру відносин між нашими країнами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також повідомив, що підписав указ про призначення М.ЗУРАБОВА Спеціальним представником Президента РФ з розвитку торговельно-економічних зв`язків з Україною.

«Цей документ набуває чинності з моменту підписання, отож у вас тепер два статуси - посольський і спецпредставницький. З цими двома статусами, я сподіваюся, ви зможете налагодити всебічні зв`язки і з новим керівництвом України, і з політичними елітами, і з представниками громадськості», - підкреслив Президент Росії.

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня.

Разом з тим 11 серпня Д.МЕДВЕДЕВ надіслав відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти в Україну нового російського посла.

23 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ сказав: «Михайло Юрійович ЗУРАБОВ призначений послом РФ в Україні і готується до від`їзду до Києва. Його приїзд до Києва відбудеться, я переконаний, своєчасно».