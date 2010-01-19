У ЄЦ побачили, що вступній кампанії-2010 не загрожує засилля пільговиків

Заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що засилля пільгових категорій абітурієнтів уже не загрожує вступній кампанії-2010.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Відтепер можна забути про засилля пільговиків при вступі до кращих вишів країни», – сказала Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи факт реєстрації Міністерством юстиції змін до Умов прийому до вишів, якими запроваджується квотування категорій абітурієнтів при вступі до вищих навчальних закладів.

«Нам вдалося нарешті покласти край безглуздій і незаконній ситуації, за якої лобами зіштовхувалися при вступі найобдарованіші і найзнедоленіші», – зазначила Л.ОРОБЕЦЬ. За словами політика, нововведення дає змогу приймальним комісіям ВНЗ квотувати відсоток вступників, що мають бути зараховані поза конкурсом, але не менший ніж 25% від обсягу держзамовлення за кожною спеціальністю.

«З одного боку, відтепер «пільговики» конкуруватимуть за «престижні» місця одне з одним. З іншого – ніхто не посягатиме на жодне з бюджетних місць, гарантованих їм законом в одному з вишів. Адже їх частка від загальної кількості вступників становить менше 5%, а мінімальна квота – 25%», – наголосила народний депутат. Вона щиро подякувала всім, хто допоміг їй упровадити нововведення. «Втім, на особливу відзнаку заслуговує державницький підхід двох міністрів – освіти Івана ВАКАРЧУКА та юстиції Миколи ОНІЩУКА. Вони не лише пообіцяли, але й дотримали слова. Це рідкісне явище для нашого політикуму», – зауважила заступник голови “Єдиного Центру”.

Разом із цим політик застерегла від ідеалізації квотування як універсального засобу подолання «позаконкурсних» проблем. «Вступні пільги суперечать Основному Закону країни за визначенням. Їх скасування потребує законодавчого підходу, якого все ще важко досягти в умовах виборчої штовханини. Надто вже непопулярний крок. Але вірю – на все свій час і воля Божа», – сказала Л.ОРОБЕЦЬ.