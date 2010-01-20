Кириленко хоче, щоб депутатів не призначали «один вождь і інша вождь»
Політик - за зміну закону до другого туру
Голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав Кириленко пропонує ще до другого туру президентських виборів прийняти закони щодо зміни виборчої системи. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це політик сказав з парламентської трибуни.
Кириленко зауважив, що депутатська група «За Україну!» вже давно внесла до парламенту законопроекти щодо повернення до мажоритарної системи на виборах до місцевих рад і щодо запровадження пропорційної системи на виборах до парламенту.
Адже, за його словами, нинішній виборчий закон створив умови, за яких «один вождь і інша вождь самі призначають собі депутатів і вони потім п’ять років натискають кнопочки».
Лідер партії «За Україну!» наголошує, що депутати повинні звітуватися не перед партійними вождями, а перед виборцями. «Депутата давно, і центрального, і місцевого, потрібно повернути людям, - переконаний Кириленко, - Тому ми пропонуємо, щоб кандидати, які вже зійшли з виборчої дистанції, зараз внесли ці питання до порядку денного і ми вже до другого туру проголосували зміни до виборчої системи».