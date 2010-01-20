Кириленко хоче, щоб депутатів не призначали «один вождь і інша вождь»

Голова депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав Кириленко пропонує ще до другого туру президентських виборів прийняти закони щодо зміни виборчої системи. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це політик сказав з парламентської трибуни.

Кириленко зауважив, що депутатська група «За Україну!» вже давно внесла до парламенту законопроекти щодо повернення до мажоритарної системи на виборах до місцевих рад і щодо запровадження пропорційної системи на виборах до парламенту.

Адже, за його словами, нинішній виборчий закон створив умови, за яких «один вождь і інша вождь самі призначають собі депутатів і вони потім п’ять років натискають кнопочки».

Лідер партії «За Україну!» наголошує, що депутати повинні звітуватися не перед партійними вождями, а перед виборцями. «Депутата давно, і центрального, і місцевого, потрібно повернути людям, - переконаний Кириленко, - Тому ми пропонуємо, щоб кандидати, які вже зійшли з виборчої дистанції, зараз внесли ці питання до порядку денного і ми вже до другого туру проголосували зміни до виборчої системи».