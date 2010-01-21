Ющенко: голосування вдома може підірвати вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зауважує, що збільшення кількості людей, які захочуть у другому турі 7 лютого проголосувати вдома, може девальвувати результати президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора під час зустрічі з керівниками облдержадміністрацій у Секретаріаті Президента.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що у першому турі з проблемою голосування вдома вдалося впоратись. Водночас він застеріг, що у разі значного збільшення бажаючих проголосувати вдома ситуація може змінитись, оскільки і в першому турі була «критична межа» цифр.

«Я не буду щирий, якщо не поділюсь, що на другий тур це може стати фактором, який сформує ключові протиріччя», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він закликав губернаторів звернути увагу на уточнення списків виборців, які також можуть містити загрозу для фальсифікацій.