Яценюк каже, що Тимошенко і Ющенко зробили Януковича президентом

Прем`єр Юлія Тимошенко і глава держави Віктор Ющенко зробили лідера регіоналів Віктора Януковича президентом.

Про це заявив кандидат в президенти Арсеній Яценюк в ефірі 5 каналу.

"У другому турі Яценюк міг легко побити Януковича. Зараз складається ситуація, коли Тимошенко з Ющенком практично зробили Януковича президентом країни", - наголосив він.

За словами політика, ці вибори для нього були неймовірно складні.

"Так, як розстрілювали Яценюка і кожну людину, яка мала віру в Яценюка, так не розстрілювали практично нікого", - вважає він.

За словами кандидата, йому запропонували зустріч з Тимошенко щодо подальшої співпраці.

Яценюк також розповів, що після виборів вже зустрічався з Януковичем.

"Я сказав: Віктор Федорович, якщо ви станете президентом, то Яценюк очолить опозицію. Тільки це буде та опозиція...не як Тимошенко. Ви ще будете сумувати за Тимошенко", - заявив політик.

Відповідаючи на питання, щодо подальших планів його політичної сили "Фронт змін", Яценюк сказав: "Почнемо з виборів до місцевих рад".

"Я влаштую їм справжню опозицію. Я навчу їх працювати", - зазначив він.

Як відомо, за попередніми даними ЦВК, в першому турі президентських виборів за Яценюка проголосували 6,96% виборців.

Українська правда