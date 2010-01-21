Ющенко вніс кандидатуру на посаду члена ЦВК

У Верховну Раду України надійшло подання Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо призначення Валерія КАРПУНЦОВА членом Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час вечірнього пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зауважив, що В.КАРПУНЦОВ є заступником генерального директора Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку. Заслужений юрист України, нагороджений відзнаками Спілки юристів України.

Як повідомляв УНІАН, А.ПИСАРЕНКО був звільнений 19 січня у зв’язку з досягненням ним граничного віку перебування на державній службі – у березні йому виповнилося 65 років.