ВР не подолала вето Президента

Верховна Рада України не подолала вето Президента на закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосувало 162 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі. (Голосувалося до виходу БЮТ із залу - УНІАН).

Також парламент не підтримав пропозицію Президента щодо відхилення даного закону. За проголосувало лише 5 (при необхідних 226 – УНІАН) із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Парламент ухвалив рішення направити на доопрацювання даний законопроект у профільний комітет і розглянути його наступного пленарного тижня. Пропозицію підтримали 275 народних депутатів із 435, зареєстрованих у залі.

Перед цим голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ставив на голосування пропозицію надіслати даний законопроект до Венеціанської комісії та ФАТФ, щоб одержати він них висновки, зокрема стосовно того, чи не передбачено у цьому документі норми, що порушують права людини.

При цьому народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) сказав, що така пропозиція «звучить привабливо, але схоже на те, що ми не хочемо просто працювати». За його словами, «нас 46 мільйонів, і тільки на Печерських пагорбах десятки тисяч чиновників, то ми самі не спроможні без Венеціанської комісії та ФАТФ визначити, чи відповідає даний законопроект захисту прав людини чи ні». Він заявив, що виступає проти того, аби «хтось для нашого парламенту визначав, чи відповідає законопроект нашій Конституції, нашим засадам і принципам».