Балога: порівняння мене з «сірим кардиналом» не приймаю

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА, екс-глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заперечує свою провину у падінні рейтингу глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“Протистояння між ЮЩЕНКОМ та ТИМОШЕНКО почалося не за керівництва Віктора БАЛОГИ в Секретаріаті Президента, а ще у вересні 2005 року, коли глава держави відправив тодішню прем’єр-міністра у відставку”, - заявив В.БАЛОГА, відповідаючи на запитання про те, що саме він започаткував «холодну війну» проти очільниці уряду і це стало результатом падіння рейтингу В.ЮЩЕНКА.

“Треба чітко розуміти, що майже три роки на Банковій я працював на Президента, а не навпаки. Усілякі порівняння мене з «сірим кардиналом» не приймаю. Моя діяльність на тодішній посаді, як і всього Секретаріату під моїм керівництвом, була публічною, рішення оголошувалися відкрито і були широко відомі ЗМІ і громадськості. Зрештою, чомусь забувають, що Банкова не менш гостро критикувала багато рішень уряду ЯНУКОВИЧА. Мабуть, тому, що він не переводив критику в особисту площину”, - заявив В.БАЛОГА.

Він зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО не спростувала жодну тезу з офіційних заяв Секретаріату. “Хто зараз продовжує вважати, що ми купуємо російський газ за прийнятну ціну? Однак, коли Банкова з цифрами і фактами доводила, що газовий контракт із Росією вкрай невигідний для України, прем’єр казала про угоду як про перемогу”, - зазначив він.

Як запевнив лідер “Єдиного Центру”, від того, що В.ЮЩЕНКО критикував Ю.ТИМОШЕНКО, “рейтинг Президента впав хіба що серед її затятих фанів. Однак навіть тоді, коли соціологія показувала невтішні для ЮЩЕНКА цифри, він зі своєю командою вперше в новітній історії України зміг провести позачергові вибори парламенту. І цим зберіг державу і довів, що є гарантом Конституції і нікому не дозволить її порушувати”.