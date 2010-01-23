Павличко про технології московських спецслужб на виборах в Україні

Відомий письменник та громадський діяч Дмитро ПАВЛИЧКО закликає українців голосувати за кандидата у президенти Юлію ТИМОШЕНКО, бо вона стала «проти бездушної, антиукраїнської, керованої агентурою КГБ кліки ЯНУКОВИЧА».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у своєму зверненні Д.ПАВЛИЧКО ззаначає: «Перемога ЯНУКОВИЧА на президентських виборах 7 лютого – це друга державна мова, Єдиний економічний простір, Митний союз, повна залежність України від Москви у внутрішній і зовнішній політиці. Це втрата всіх надбань у національному та демократичному житті України часів політичної самостійності. Україна – страшно сказати - обернеться в губернію відновленої російської імперії».

Д.ПАВЛИЧКО наголосив, що московські спецслужби знову використали проти України «бацилу особистої амбітності, звинувачень у зраді, заразу, яка обертала друзів у ворогів упродовж усієї нашої історії».

«Оточений підлабузниками, „любими друзями”, підісланими агентами, Президент відкинув усі спроби налагодження й порозуміння в стосунках із прем’єром», - переконаний Д.ПАВЛИЧКО.

Він не сумнівається, що «заява ЮЩЕНКА про те, що ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ – „два чоботи пара” – неправдива, бездоказова, спрямована на те, щоб ставленик Москви, головний опонент Президента, дійшов у тих чоботах до влади».

«ТИМОШЕНКО ніколи не була чоботом з ноги ЯНУКОВИЧА. Вона завжди ходила рівно та високо несла прапор України», - наголосив Д.ПАВЛИЧКО.

Письменник акцентував увагу, що «національні, демократичні, людяні й християнські сили України готуються до боротьби проти нового московського зверхництва та поневолення».

«Вони повинні об’єднатися й стати за ТИМОШЕНКО, бо в її особі мають і матимуть союзника. Голосування за ТИМОШЕНКО - це підтримка живого розуму, здатного розвиватися і відповідати на жорсткі виклики часу не за писаними вказівками помічників і спічмейкерів, а за власними думками», - пояснив Д,ПАВЛИЧКО свою позицію.

«У нашій теперішній страшній ситуації, коли стоїмо за крок до безодні, я закликаю голосувати за ТИМОШЕНКО з багатьох причин. Найважливіша серед них – це вибір самої ТИМОШЕНКО, її відвага стати проти бездушної, антиукраїнської, керованої агентурою КГБ кліки ЯНУКОВИЧА», - резюмував він.

У першому турі виборів Д.ПАВЛИЧКО як член Української народної ради підтримував кандидатуру чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА.