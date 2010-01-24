Тарасюк нагадав Ющенку, хто йому підставляв плече 2004-го

Голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що заклик Президента України Віктора ЮЩЕНКА не голосувати за жодного з кандидатів у другому турі президентських виборів означає підтримку ним Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це Б.ТАРАСЮК заявив під час засідання Центрального проводу НРУ в суботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, за словами голови Руху, «сьогодні ми як ніколи не маємо права на дрібні образи та змагання амбіцій».

«Перед загрозою навали антидержавницьких сил усі патріоти повинні об’єднатися. Ми віримо, що усі національно-демократичні сили проявлять мужність та мудрість і об’єднаються для підтримки кандидата, який може вберегти Україну від владарювання ЯНУКОВИЧА та його команди», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

«Нас дивує, що такі заяви робить ЮЩЕНКО. Говорити, що обидва кандидати однакові, означає закликати людей не йти на голосування у другому турі. Сьогодні це означає – працювати на ЯНУКОВИЧА», - переконаний лідер Руху.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що «особливо дивно чути такі заяви від ЮЩЕНКА, якому після отруєння у 2004 році Юлія ТИМОШЕНКО підставила плече і виконала вирішальну частину роботи під час агітаційного туру країною».

Тактику В.ЮЩЕНКА на ототожнення двох фіналістів виборів голова НРУ назвав черговою помилкою чинного Президента, спрямованою на розкол національно-демократичних сил.

Центральний провід НРУ прийняв на своєму засіданні звернення до національно-демократичних сил із закликом проявити мужність та мудрість і об’єднатися для підтримки Ю.ТИМОШЕНКО – «єдиного кандидата, який може вберегти Україну від антидержавницького реваншу ЯНУКОВИЧА».