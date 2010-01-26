Одеський губернатор змінив думку щодо Януковича

Голова Одеської обласної державної адміністрації Микола СЕРДЮК зробив заяву для ЗМІ про те, що має намір у другому турі президентських виборів проголосувати за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи вчора на брифінгу на запитання, що він порадить одеситам, які проголосували в першому турі виборів за чинного главу держави Віктора ЮЩЕНКА, М.СЕРДЮК зазначив, що "одесити самі визначалися, за кого голосувати в першому турі, кожен з прихильників чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА має сам визначитися зі своїм вибором».

Що стосується мене, додав губернатор, то «свій голос на президентських виборах я віддам за Віктора ЯНУКОВИЧА». М.СЕРДЮК не став мотивувати свій вибір.

Як повідомляв УНІАН, раніше М.СЕРДЮК заявляв, що в другому турі не підтримає жодного з кандидатів у президенти.