ПР заявляє, що БЮТ готує провокації на Західній Україні
11:12, 26 січня 2010Політика
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"Стало відомо з достовірних джерел"
«Антидемократичні сили» готують акти вандалізму у Західній Україні.
Про це сказано у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.
«Як нам стало відомо з достовірних джерел, штабами БЮТ та іншими антидемократичними силами готуються акти вандалізму проти пам`ятників націонал-патріотам у Західній Україні», - наголошується у заяві.
«Партія регіонів заявляє, що ми завжди з повагою ставимося до думки кожного регіону і кожного українця», - йдеться у документі.
При цьому у Партії регіонів наголосили, що «вся відповідальність за вандалізм лягає на тіньові штаби БЮТ і антидемократичні сили у Західній Україні».
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