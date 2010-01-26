ПР заявляє, що БЮТ готує провокації на Західній Україні

«Антидемократичні сили» готують акти вандалізму у Західній Україні.

Про це сказано у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

«Як нам стало відомо з достовірних джерел, штабами БЮТ та іншими антидемократичними силами готуються акти вандалізму проти пам`ятників націонал-патріотам у Західній Україні», - наголошується у заяві.

«Партія регіонів заявляє, що ми завжди з повагою ставимося до думки кожного регіону і кожного українця», - йдеться у документі.

При цьому у Партії регіонів наголосили, що «вся відповідальність за вандалізм лягає на тіньові штаби БЮТ і антидемократичні сили у Західній Україні».