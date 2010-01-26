Посол США вважає ці вибори кращими за попередні президентські

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть розвивати стратегічне партнерство з Україною на чолі з новим Президентом, якого обере український народ.

Про це в інтерв’ю газеті “День” (№ 11 від 26 січня) заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

Як наголосив дипломат, його головним завданням в Україні є будівництво стратегічного партнерства між Україною і США.

“Я розумію, що зараз ваша країна перебуває в розпалі виборчого періоду, але я дуже сподіваюся, що хто б не був обраний Президентом, яким би не було керівництво, ми можемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Адже це не лише в наших інтересах — це в інтересах незалежної й суверенної України, продовжувати співпрацю з нами”, - сказав Дж.ТЕФФТ.

Він також позитивно оцінив проведення першого туру президентських виборів в Україні. “За оцінками майже кожного спостерігача, вибори пройшли дуже добре. Вони були проведені набагато краще, ніж попередні президентські вибори, і продемонстрували досить високий рівень зрілості. Народ України мав 18 різних кандидатів, за яких він міг голосувати”, - зазначив посол.

Дж.ТЕФФТ також висловив думку, що “обидва кандидати – Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО – досить чітко розуміють американську позицію”. “Вони мали розмови з американськими лідерами, і я теж виклав нашу позицію. Ми готові, як запевнила держсекретар КЛІНТОН, працювати з будь-ким, кого обере український народ”, - підкреслив посол США в Україні.