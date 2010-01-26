Тігіпко не відмовиться від посади прем'єра

Сергій ТІГІПКО, який посів третє місце за результатами першого туру виборів Президента України, заявляє, що не відмовлятиметься від посади прем’єр-міністра в разі надходження такої пропозиції від “Президента Юлії ТИМОШЕНКО або Президента Віктора ЯНУКОВИЧА”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав сьогодні у заяві для преси.

«Якщо будь-хто – Президент ТИМОШЕНКО чи ЯНУКОВИЧ – зможуть зібрати в парламенті парламентську більшість і запропонувати мені посаду прем’єр-міністра, відмовлятись від цього, безумовно, я не буду», - сказав С.ТІГІПКО.

Водночас С.ТІГІПКО додав, що його не цікавить посада заради працевлаштування, й він готовий до публічних домовленостей з цього приводу виключно під пакет реформ, які потрібно здійснювати в країні.

С.ТІГІПКО підкреслив, що прийшов у політику для того, аби впливати на ситуацію в Україні.

«Що робити - мені абсолютно зрозуміло. Країні потрібні зміни», - сказав він.

С.ТІГІПКО наголосив, що в державі треба провести модернізацію як політики, так і в економіці та соціальній сфері.

Він зазначив, що не залишатиметься осторонь цих процесів, і тому не відмовлятиметься від посади прем’єра.

«Я добре розумію, наскільки важлива позиція прем’єр-міністра в проведенні тих змін, які потрібні сьогодні країні», - сказав С.ТІГІПКО, додавши, що він готовий і до непопулярних кроків задля реалізації необхідних реформ.

«Потрібно проводити непопулярні реформи і пояснювати людям, до яких позитивних наслідків з часом вони призведуть», - наголосив він.

При цьому С.ТІГІПКО ще раз підкреслив, що питання працевлаштування його не цікавить.

«Коли ми говоримо про такі серйозні справи, безумовно, мова повинна йти про пакетну угоду. І в цьому пакеті, в першу чергу, має бути чітка і зрозуміла для всіх людей антикризова програма – ті закони, які необхідно буде ухвалити для того, щоб виконати цю програму», - сказав С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що лише після цього може йти мова про кадрові призначення, які стануть «відповіддю на те, яким чином реалізовувати цю програму».

Також С.ТІГІПКО наголосив, що всі переговори мають відбуватися абсолютно публічно. «Ні на які підкилимні змови ні до другого туру, ні після другого туру я не піду», - сказав він.