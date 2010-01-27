Якщо Янукович переможе, то навряд чи запропонує Тігіпку стати прем'єром?

Сергієві ТІГІПКУ варто чітко погодитись на пропозицію кандидата на пост глави держави Юлії ТИМОШЕНКО очолити уряд після її перемоги на президентських виборах.

Про це політолог Володимир ФЕСЕНКО сказав в інтерв’ю “Політичній думці”, відповідаючи на запитання: “Що стримує С.ТІГІПКА пристати на пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО до другого туру? Чи буде С.ТІГІПКО цікавий після виборів і чи не ризикує він втратити електоральну підтримку і “привабливі” пропозиції на зразок прем`єрства, якщо довго торгуватиметься і розмірковуватиме?”.

“Зараз у ТІГІПКА дуже неоднозначна ситуація. З одного боку, йому дуже хочеться стати прем`єр-міністром, і це дуже помітно, тому він не відмовляється від цієї пропозиції. Власне виглядає, що це була його головна мета політичної кар`єри, яка стала зараз дуже близькою. Проте є певна електоральна логіка і ризики. Йому відверто радять не приставати на пропозицію отримати прем`єрство, бо він може втратити частину своїх голосів. Крім того, він може прийти до уряду у прийми до чужої команди”, - зауважив експерт.

Водночас, на його думку, якщо С.ТІГІПКО не дасть чіткої відповіді Ю.ТИМОШЕНКО, то може втратити суттєву частину своїх прихильників. “Його електорат справді неоднорідний. Вони шукали альтернативу, яка не пов`язана ані з помаранчевим табором, ані з біло-голубим. І ТІГІПКО в ці очікування влучив. Якщо він буде довго тягнути з реакцією на пропозиції прийти реально до влади після виборів, то він ризикує повторити долю ЯЦЕНЮКА”, - переконаний В.ФЕСЕНКО.

На його думку, пропозиція Ю.ТИМОШЕНКО очолити уряд у разі її перемоги - це для С.ТІГІПКА реальний шанс.

“Якщо ЯНУКОВИЧ переможе, то навряд чи він запропонує саме ТІГІПКОВІ стати прем`єром. ЯНУКОВИЧ чомусь упевнений, що він отримає частину голосів ТІГІПКА автоматично, тому й не демонструє особливої зацікавленості ним”, - зазначив політолог.

“А ось з ТИМОШЕНКО – це реальний шанс для ТІГІПКА. Ця пропозиція серйозна і приваблива, бо це і оновлення її політичного образу, і зваблення частини його виборців, і це врешті шлях до перемоги і ТИМОШЕНКО, і ТІГІПКА. Якщо ж ТІГІПКО пристане на пропозицію ТИМОШЕНКО миттєво, то він має добрий шанс перетворитися з лідера потенційного на лідера реального. За інших обставин він ризикує багато втратити”, - вважає В.ФЕСЕНКО.