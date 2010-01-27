Тігіпко - Партії регіонів: «Не дочекаєтесь»

Лідер партії “Сильна Україна” Сергій ТІГІПКО переконаний, що новообраний Президент України має оголосити дострокові парламентські вибори, якщо потім хоче бути переобраним на наступний термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прямої телефонної лінії у газеті «Комсомольская правда в Украине».

«Якщо прийде Президент, який хоче бути переобраний у 2015 році, він має це зробити», - наголосив С.ТІГІПКО.

Він пояснив це тим, що будь-якому Президенту доведеться вдатись до непопулярних кроків, непопулярних реформ, які можуть розтягнутись на півтора роки, а якщо наступні парламентські вибори будуть у 2012 році, новий Президент може не отримати парламентську підтримку таких непопулярних реформ, і, як наслідок, програє вибори у 2015 році. У разі, якщо дострокові парламентські вибори провести зараз, у нового Президента та новообраного парламенту буде 5 років для того, або провести непопулярні реформи і до 2015 року вже отримати позитивний результат, пояснив С.ТІГІПКО.

Крім того, він прогнозує, що у разі збереження чинного складу Верховної Ради після завершення президентських виборів у ній розпочнуться «колосальні політичні торги».

Також С.ТІГІПКО порадив представникам Партії регіонів «не турбуватись» за результат його політичної сили у разі проведення дострокових парламентських виборів (у сьогоднішньому номері «Комсомольской правды» Борис КОЛЕСНІКОВ зауважив, що С.ТІГІПКУ ще доведеться підтвердити свій результат на президентських виборах під час виборів до ВР– УНІАН).

С.ТІГІПКО переконаний, що Партії регіонів також доведеться підтверджувати свій результат. «Не дочекаєтесь», - сказав він, висловивши переконання, що він свій результат примножить.