У Секретаріаті заявляють, що закон про Кабмін не вступив у дію

Закон «Про Кабінет Міністрів України» на сьогодні не вступив у дію, а всі оприлюднені тексти не мають юридичної сили.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про такий висновок фахівців Секретаріату Президента України повідомив заступник глави Секретаріату Ігор ПУКШИН.

Він наголосив, що глава держави повернув у Верховну Раду прийнятий нею Закон зі своїми вмотивованими пропозиціями та у визначені Конституцією строки. Таким чином, результати голосування за цей документ скасовуються, парламент має розпочати процедуру повторного розгляду.

«Будь-які дії щодо опублікування Закону, його внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів є незаконними, оскільки прийнятий 12 січня Закон не є таким актом», – підкреслив І.ПУКШИН. Обгрунтовуючи такий висновок, заступник глави Секретаріату Президента України послався на рішення Конституційного Суду від 7 липня 1998 року та статтю 127 Регламенту Верховної Ради.

Як повідомлялося, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ доручив міністрові юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ почати роботу з підготовки до вступу Закону про Кабмін в силу. Крім того, він наказав усім міністрам підключитися до роботи і підготувати це питання впродовж тижня. 30 січня Міністерство юстиції включило в Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів Закон "Про Кабінет міністрів". 29 січня Закон був оприлюднений на офіційному веб-сайті Верховної Ради.