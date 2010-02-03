Янукович: доведеться підтягти на якийсь час, як то кажуть, паски

Кандидат у президенти України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що його дії на посту глави держави будуть відкритими для суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав вчора у Донецьку в студії телеканалу «Донбас» під час телемосту, спілкуючись у прямому ефірі з жителями Донецького регіону.

«Я буду про це постійно вас інформувати, про кожен свій крок, про кожну свою дію і про всі свої дії, наміри звітуватиму», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами лідера Партії регіонів, після перемоги на президентських виборах йому доведеться розв’язувати масу проблем, пов`язаних з неефективною роботою «оранжевої» влади.

«У нас з вами буде дуже багато проблем, - сказав він, звертаючись до людей. - Буде проблема і борги повертати, і відновлювати бюджетний розклад, фінансування всіх рівнів бюджетів, піднімати рівень економіки, прибуткову частину бюджету. І таких питань буде тьма тьмуща». При цьому лідер Партії регіонів додав: «За великим рахунком, ми ще не знаємо, яку ми з вами одержимо спадщину, і для нас дуже багато буде відкриттів нових».

На його думку, «ТИМОШЕНКО 11,5 мільярдів, одержаних від Міжнародного валютного фонду, витратила на свій розсуд, узурпувала повністю бюджет 2009 року і особисто розпоряджалася коштами 46 млн. платників податків України»

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв українцям підійти «з усією відповідальністю, прозоро до розв’язання багатьох проблем». «Я вам говоритиму правду», - відзначив він, додавши: «Швидше за все, нам, можливо, доведеться підтягти на якийсь час, як то кажуть, паски. Але в межах розумного і в межах того, щоб нам не погіршувати ситуацію, а її з часом покращувати». Лідер Партії регіонів пообіцяв потім «поступово вийти на нормальний, стабільний рівень життєдіяльності нашої країни».