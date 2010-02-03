МВС: санаторії під Києвом зарезервовані для учасників масових акцій

У МВС заявляють, що в санаторіях під Києвом заброньовано місця для розміщення учасників масових акцій

Заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО стверджує, що в санаторіях під Києвом, починаючи з 4 лютого, одна з політичних сил зарезервувала місця для розміщення своїх прихильників.

Про це він заявив в інтерв`ю "Газете по-киевски"(№ 21(1669) від 3 лютого 2010 року).

«...Зайдіть в Інтернет, у розділ оголошень – там набирають людей, щоб привезти їх до Києва (не говоритиму від якої політсили). Ми телефонували до санаторіїв та інших місць навколо Києва, щоб замовити для міліціонерів, які можуть бути залучені до охорони порядку в столиці з регіонів. А нам говорять: «А у нас вже замовлено, і заїзд почнеться 4 лютого», - повідомив О.САВЧЕНКО.

Продовжуючи тему мітингів у Києві, заступник міністра зазначив, що міліція готується до будь-яких несподіванок. "Для цього виписані спеціальні плани дій. Що стосується рішення суду, то в нашій чудовій державі судові рішення не завжди виконуються. Політики і серйозні організатори-юристи давно навчилися обходити судові рішення. Наприклад, приходить якийсь депутат і говорить: «Я хочу провести зустріч з виборцями!». І під такою маркою проводить акцію на Майдані. Не буде ж міліція людей звідти виносити", - сказав О.САВЧЕНКО.

Водночас він запевнив, що для забезпечення порядку в Києві під час можливих масових акцій особового складу міліції цілком досить. "У столиці - 20 тисяч міліціонерів. Треба буде – залучимо ще. Якщо буде достовірна інформація, що замовлено поїзди і автобуси на Київ, і вони вже висуваються, тоді посилюватимемо. Нам міліцію не важко підтягти. Ми більш мобільні, ніж учасники будь-яких акцій", - сказав заступник міністра, додавши, що на даний момент, ні в МВС, ні в СБУ поки що немає інформації про можливу підготовку провокацій.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня кандидат у президенти, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що під Києвом на базах відпочинку розміщуються бойовики, які готові до захоплення влади.

Вчора, 2 лютого, голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ не виявило в санаторіях під Києвом бойовиків чи озброєних громадян.

Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав політиків не залякувати людей.