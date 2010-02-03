Азаров: Тимошенко придумала, як їй здається, хитрий план

Фракція Партії регіонів звинувачує фракцію Блоку Юлії Тимошенко в саботажі, а «бютівці» «регіоналів» - у «політичній «параної».

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявив, що фракція БЮТ саботує ухвалення закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України». Він зазначив, що народні депутати із фракції БЮТ «накидали поправок, самі їх обговорюють в сесійній залі, але за них не голосують».

М.АЗАРОВ підкреслив, що фракція Партії регіонів наполягає на ухваленні даного закону, оскільки «Ю.ТИМОШЕНКО розробила, як їй здається, хитрий план – неявка членів її комісій на великих виборчих дільницях на Півдні та на Сході України». Він зазначив, що в такій ситуації комісії не зможуть працювати.

Для прикладу М.АЗАРОВ згадав про ситуацію на одній з виборчих дільниці у Краматорську, але при цьому не уточив номер дільниці; він зауважив, що на тій дільниці видно «прекрасну репетицію можливого сценарію зриву виборів», де комісія не може розпочати роботу через неявку представників від БЮТ.

М.АЗАРОВ вважає, що «все таємне стає очевидним – вони хочуть використати свої схеми», тому виступають проти ухвалення закону, який не дозволить це зробити.

Він висловив переконання, що сьогодні парламент ухвалить даний закон. «Воля Верховної Ради України є», - додав М.АЗАРОВ.

У свою чергу, народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО назвав ці звинувачення фракції Партії регіонів «політичною параноєю». «Я вважаю, що це така політична параноя, яка не дає людям спати, і вони придумують страшилки для народу, а потім ми мучимося, як ці страшилки дійсно розбити», - сказав він.

С.МІЩЕНКО зауважив, що БЮТ не має наміру зривати другий тур виборів.

«Як на нас будуть дивитися міжнародні спостерігач, якщо БЮТ зриватиме вибори по багатьох дільницях?», - запитав С.МІЩЕНКО. «Ви розумієте, який це міжнародний скандал і міжнародний резонанс буде, а потім яка доля цієї політичної сили і цього кандидата в Президенти?», - додав він.

Депутат висловив здивування з приводу заяв Партії регіонів, що БЮТ нібито має намір зірвати вибори за допомогою вказівки членам комісій не явитись на другий тур голосування. За його словами, «на кожну дію є контрдія, і якщо вони бояться, що буде зрив кворуму на «східних» дільницях, то вони можуть дати команду своїм штабам такі ж дії зробити на «західних» дільницях і там нам зірвати вибори».

С.МІЩЕНКО підкреслив, що у разі ухвалення змін до закону про вибори Президента виникне загроза, що членів ДВК від БЮТ виключать із складу комісій, і «тоді може скластися ситуація, коли на одній дільниці буде по дві комісії».

На уточнююче запитання, як це може статися, С.МІЩЕНКО відповів, що це може відбутися завдяки «перетягуванню Партією регіонів на свій бік хоча б одного із членів комісії від БЮТ, а пізніше під різними приводами може бути ухвалено рішення про виключення всіх інших членів комісії від БЮТ». За його словами, в такій ситуації будуть всі можливості «для фальсифікації виборів».

Разом із тим, на думку С.МІЩЕНКА, парламент ухвалить цей закон, оскільки, за його словами, «є всі підстави говорити про те, що є політична змова з Президентом України».

Він вважає, що в суботу, 6 лютого, цей закон буде опубліковано в офіційних виданнях, тобто за ці дні його ухвалить парламент і підпишуть голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН та Президент України Віктор ЮЩЕНКО.