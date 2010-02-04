Експерт пояснив, чого російська влада пробачити Україні не може

Російській владі не подобається, що Україна зробила вибір на користь Європи. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявив член Ради Центру політичних досліджень Росії, співробітник британського Королівського інституту міжнародних відносин Юрій ФЕДОРОВ.

На його думку, в Україні, на відміну від Росії, «діють демократичні процедури». Підтвердження цьому – нинішні президентські вибори, які, за словами Ю.ФЕДОРОВА, дійсно є виборами, а не фарсом, як у Росії.

«…Україна, - пояснив експерт тижневику, - на практиці спростовує російську концепцію про те, що всі нові незалежні держави приречені на авторитаризм і підпорядкування Москві. Ось цього російська влада пробачити Україні не може».

З огляду на нинішню зовнішньополітичну поведінку Росії, Ю.ФЕДОРОВ також не виключає конфліктів у Криму чи в Балтії. За його словами, це «може бути не пряме вторгнення, а загроза вторгнення», що, проте, поставить НАТО перед дуже складним вибором. Північноатлантичний альянс змушений буде або «виконувати союзницькі зобов’язання, а тоді може виникнути критична ситуація, що загрожує великою війною з Росією. Або ж просто вмити руки. Але тоді НАТО де-факто припинить своє існування, оскільки не зуміє виконати свою головну місію — захистити своїх членів від агресії чи загрози агресії», відзначив Ю.ФЕДОРОВ.

Головною причиною майбутнього українсько-російського протистояння, на думку Ю.ФЕДОРОВА, може стати проблема базування Чорноморського флоту Росії у Криму. До 2017 року Росія навряд чи встигне побудувати військово-морську базу в Новоросійську. І це, як вважає експерт, «поставить українське керівництво в дуже складну ситуацію: або погодитися з позицією Росії, але при цьому втратити обличчя, або розпочати силові дії проти військових частин ЧФ РФ, що може бути використано Росією як привід для провокації конфлікту в Криму».