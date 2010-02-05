Рябоконь: Ющенко має взяти на себе відповідальність за збереження порядку

Екс-кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ заявляє про створення об’єднаного громадського Кризового моніторингового центру, який діятиме в період з 7 лютого і до інаугурації новообраного Президента України. Про це О.РЯБОКОНЬ заявив під час установчого з’їзду Всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух Олега Рябоконя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.РЯБОКОНЯ, Кризовий центр створено за ініціативи Громадянського руху Олега Рябоконя і Київської регіональної організації миротворців.

Громадянські активісти і лідери недержавних організацій висловлюють свою стурбованість стосовно можливої ескалації політичного протистояння і загрози виникнення сутичок та конфліктів за участю прихильників двох претендентів на посаду Президента, що може призвести до застосування сили і надзвичайних ситуацій внаслідок масових заворушень і порушення мирного і законного процесу завершення виборів Президента України.

У спільній заяві громадські організації звертаються до діючого Президента України Віктора ЮЩЕНКА як гаранта Конституції із закликом вжити всі необхідні заходи для охорони громадського спокою і безпеки з метою запобігання будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні і гарантування мирного розвитку подій і законного процесу передачі президентської влади новообраному лідеру держави після виборів.

Діючий Президент України повинен взяти на себе особисту відповідальність за збереження громадського порядку, спокою та безпеки.

«У разі втрати контролю за ситуацією на вулицях буде остаточно поховано довіру громадян до влади і політиків, які її уособлюють. Може розпочатися процес децентралізації влади і перенесення центрів прийняття рішень в регіони, що в свою чергу призведе до зростання напруженості у відносинах між різними частинами країни», – заявив генерал-майор В.ПОПОВИЧ, голова Київської регіональної організації миротворців.

Кризовий моніторинговий центр створено з метою громадського демократичного контролю за ситуацією в країні після дня голосування і своєчасного інформування громадян і міжнародної спільноти щодо подій навколо виборів Президента України.

В разі, якщо ситуація вийде з-під контролю влади, Центр запропонує шляхи вирішення ситуації в рамках діючої Конституції. За інформацією прес-служби О.РЯБОКОНЯ, діяльність громадського Кризового моніторингового центру підтримують близько ста тисяч небайдужих громадян, які поділяють стурбованість щодо загрози мирному розвитку подій в Україні. При цьому О.РЯБОКОНЬ зазначив, що громадяни України роблять свій вибір, виходячи з громадянської свідомості, на основі вільного волевиявлення. «Ніхто з політиків не має права закликати людей до порушення Конституції і законів, в залежності від їх особистого результату на виборах», - підкреслив О.РЯБОКОНЬ.

Громадяни України йдуть власним шляхом розвитку демократії і не хочуть, щоб їм щось нав’язували ані власні політики, ані зовнішні сили, сказав він.

Свобода вибору українця - набагато важливіша за будь-які амбіції політичних лідерів і їх оточення. «Ми вимагаємо від лідерів різних політичних сил поважати вибір громадян, виконувати Конституцію і закони, утримуватись від провокацій і підбурювання прибічників до вчинення протиправних дій. За обставин, коли хтось з претендентів на високий пост не отримає переможної підтримки більшості громадян - незгода з результатами виборів повинна розглядатися як нехтування волею власного народу», - йдеться у заяві.

Кризовий моніторинговий центр очолить О.РЯБОКОНЬ.

Для постійного зв’язку з громадянами України розпочинає роботу цілодобова «гаряча телефонна лінія» - 0-800-501-555.