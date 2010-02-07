БЮТ: події на 42-му ТВО свідчать про беззаконня

Рішення Донецького окружного адміністративного суду про відмову внести зміни до складу дільничних виборчих комісій по 42-му округу свідчить про беззаконня, що почалося в Донецькій області.

Про це йдеться у заяві штабу «Донбас» Юлії ТИМОШЕНКО. (УНІАН: довірена особа кандидата на пост Президента України Юлії Тимошенко Володимир ШЕВЧЕНКО подав позов до окружної виборчої комісії ТВО №42 про визнання бездіяльності (щодо блокування внесення змін до складу дільничних комісій) протизаконною і зобов`язати її провести дії з внесення змін. 6 лютого пізно увечері о 22.45 Донецький окружний адміністративний суд ухвалив рішення про повну відмову в позовних вимогах довіреній особі Ю.ТИМОШЕНКО).

«Останні події в Донецькій області свідчать про беззаконня, що почалося. Штаб ЯНУКОВИЧА цинічно блокує внесення змін до виборчих комісій, що є повним правом кандидата Юлії ТИМОШЕНКО та її представників. Таким чином, порушується принцип паритетного представлення членів комісій, що з урахуванням нещодавно прийнятих регіоналами правок до закону про вибори відкриває їм повні можливості для фальсифікації», - йдеться у заяві.

«На дільниці у 42-му окрузі виборці можуть не йти голосувати. Комісії, укомплектовані виключно представниками штабу ЯНУКОВИЧА, можуть намалювати будь-який результат, незалежно від волевиявлення. Штаб ТИМОШЕНКО вважає, що волевиявлення громадян по 42-у округу було знівечене штабом ЯНУКОВИЧА за участю суддів і прокуратури області», - наголошується у заяві.

Раніше штаб кандидата Ю.ТИМОШЕНКО наполягав на своєму праві відкликати і замінювати представників у виборчкомах і звертав увагу на те, що в м. Донецьк голова Донецького окружного адмінсуду Олег КОНІЧЕНКО і заступник прокурора Донецької області Олег ШАПОШНИКОВ беруть участь в усуненні від роботи членів комісій від Ю.ТИМОШЕНКО в 42-му виборчому окрузі.

Штаб Ю.ТИМОШЕНКО заявляв про те, що на Донбасі представники кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА підкупом і шантажем примушують членів комісій від Юлії ТИМОШЕНКО працювати на користь В.ЯНУКОВИЧА.