Штаб "Донбас": ротація порушила плани команди Януковича

Довірена особа кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО Микола МАТЮШЕНКО подав до суду на комісію виборчого округу №61 (Донецька область) у зв’язку з бездіяльність комісії у частині заміни членів дільничних виборчих комісій (ДВК).

Про це УНІАН повідомили у штабі Юлії Тимошенко «Донбасс».

На думку М.МАТЮШЕНКО, ОВК грубо порушує 30 статтю Закону України «Про вибори Президента України», не ухвалюючи рішення щодо заміни членів ДВК.

М.МАТЮШЕНКО вимагає, щоб суд визнав факт бездіяльності окружної виборчої комісії і зобов`язав її провести ротацію членів ДВК.

Як повідомлялося, раніше штаб «Донбас» кандидата в Президенти України Ю.ТИМОШЕНКО заявляв, що представники Віктора ЯНУКОВИЧА блокують заміни членів ОВК і ДВК. На думку штабу «Донбас», це пов`язано з тим, що ротація членів комісій порушила плани команди В.ЯНУКОВИЧА щодо організації масштабних фальсифікацій.