У Лисичанську на дільниці померли двоє виборців
18:38, 07 лютого 2010Політика
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Хворі голосували у тубдиспансері
На спеціальній виборчій дільниці №47 (тубдиспансер) територіального виборчого округу № 110 (м. Лисичанськ, Луганська область) після голосування померли двоє хворих.
Один з них помер після голосування вранці, повідомлення про смерть іншого надійшла о 17.30. Він теж встиг проголосувати.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Луганського обласного відділення КВУ.
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