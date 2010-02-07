У Лисичанську на дільниці померли двоє виборців

На спеціальній виборчій дільниці №47 (тубдиспансер) територіального виборчого округу № 110 (м. Лисичанськ, Луганська область) після голосування померли двоє хворих.

Один з них помер після голосування вранці, повідомлення про смерть іншого надійшла о 17.30. Він теж встиг проголосувати.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Луганського обласного відділення КВУ.