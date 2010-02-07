Міжнародні спостерігачі побачили проблеми з арифметикою

Міжнародні спостерігачі фіксують значні порушення на виборчих дільницях у Київській області. Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі спостерігача від Міжнародної організації «За справедливі вибори» Сергія МІРЗОЄВА.

Зокрема, за словами спостерігача, особливо його турбує можливість махінацій з виборчими бюлетенями через значне збільшення їх кількості на виборчих дільницях порівняно з кількістю виборців у списках.

«Разом з моїм колегою - міжнародним спостерігачем др.. Міхаелем ГРЕБЕ з Німеччини, ми відвідали доволі багато дільниць у Київській області, - розповів С.МІРЗОЄВ. - Перше, що ми виявили, це те, що кількість бюлетенів на деяких дільницях більша, ніж кількість виборців, внесених до списків голосування. Це відмічено, перш за все, в окрузі №98 Броварського району на дільницях №59 і №60. Нагадаю, відповідно до вимог чинного закону про вибори Президента України, це серйозне порушення. Адже кількість бюлетенів не може перевищувати кількість виборців більше ніж на 0,5%».

За словах С.МІРЗОЄВА, «попри те, що ми звернули увагу керівництва дільниць на порушення, реакція, наприклад, керівництва виборчої дільниці №60 була наступною: ми, мовляв, виключати зайві бюлетені не будемо, але після закінчення голосування, після 20.00, перелічимо. Хотілося б сподіватися, що так буде. Якщо ж так не буде, то ми, на жаль, можемо фіксувати серйозний відступ від норм виборчого закону, принаймні, на дільницях №59 і №60 округу №98 Броварського району».

За його словами, така ж ситуація спостерігалася на спецдільницях у виправних колоніях. Так, на дільниці №59 кількість бюлетенів більша на 18%, на спецдільницях №28 – більш ніж на 17%, на спецдільниці №53 – більш як 8%.

«Ми хотіли б наголосити, що це, на жаль, не поодинокі факти. Це – тенденція, яка характерна для багатьох дільниць у Київській області. Сподіваємося, що ці факти не стануть перешкодою для коректного підбиття підсумків голосування, інакше, якщо ж цього не буде враховано виборчими комісіями, ми б запропонували результати цих дільниць і голосування на них поставити під контроль і звернути на них увагу», - сказав спостерігач від Міжнародної організації «За справедливі вибори».