Міліція задіяла додаткові резерви

Починаючи з 16.00, Міністерство внутрішніх справ задіяло додаткові резерви для охорони громадського порядку та виборчих дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Департаменту громадської безпеки Володимир МАЄВСЬКИЙ.

«Нами вживаються додаткові заходи, оскільки через півтори години закінчиться процес голосування. З 16.00 ми вивели додаткові резерви і наблизили їх і до виборчих дільниць, і до інших громадських місць», - сказав він, зауваживши при цьому, що найбільша увага приділятиметься Києву.

В столиці, зокрема, за його словами, до 4,5 тис. працівників міліції, які несуть охорону порядку зранку, додасться ще понад 2 тис., а в цілому по Україні – до 70 тис., які також були задіяні, додаються ще 10 тис.

Водночас, начальник департаменту зазначив, що «в Києві в цілому вибори проходять нормально без врахування незначних правопорушень».