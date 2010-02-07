У БЮТ довідались про «ноу-хау» від Партії регіонів

Членами дільничних виборчих комісій від кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на деяких дільницях в Сумській області, де за результатами першого туру перемогла кандидат на пост глави держави Юлія ТИМОШЕНКО, близько 20.00 планується спроба зриву виборів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Сумського обласного штабу БЮТ Олена СИДОРЕНКО.

За її словами, «ноу-хау» від Партії регіонів полягає в тому, що голови або секретарі ДВК, які представляють В.ЯНУКОВИЧА, спробують заповнити контрольні талони виборчих бюлетенів на ту кількість виборців, які не прийшли на вибори. Потім ці талони вони будуть відривати від бюлетенів, та всі ці бюлетені вкидатимуть до урн для голосування. Оскільки головам чи секретарям ДВК від В.ЯНУКОВИЧА зробити це непомітно не вдасться – і, без сумніву, це помітять інші члени ДВК, то останні, звісно, не заперечуватимуть про складання відповідного акту про визнання результатів виборів на цій дільниці не дійсними.

«По суті, планується скоєння свідомого злочину, на який їх штовхає штаб В. ЯНУКОВИЧА», - сказала О.СИДОРЕНКО.