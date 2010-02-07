Донбас голосує найактивніше (дані по областях)

На 15.00 проголосували 49,92% виборців

Станом на 15.00 в Україні проголосували 49,92% виборців. Як передає кореспондент УНІАН, Центральна виборча комісія оприлюднила відповідні дані з усіх 225 територіальний виборчий округів. Зокрема, в Автономній Республіці Крим проголосувало 50,52%, Вінницькій області – 52,18%, Волинській області – 48,76%, Дніпропетровській області – 49,83%, Донецькій області – 57,44%, Житомирській області – 47,08%, Закарпатській області – 35,27%, Запорізькій області – 52,82%, Івано-Франківській області – 45,77%, Київській області – 49,04%, Кіровоградській області – 49,1%, Луганській області – 57,08%, Львівській області – 46,44%, Миколаївській області – 51,54%, Одеській області – 45,89%, Полтавській області – 50,78%, Рівненській області – 51,96%, Сумській області – 51,29%, Тернопільській області – 49,22%, Харківській області – 49,59%, Херсонській області – 46,79%, Хмельницькій області – 52,33%, Черкаській області – 49,54%, Чернівецькій області – 44,54%, Чернігівській області – 51,88%, у місті Києві – 44,89%, у місті Севастополь – 51,06%. У першому турі виборів станом на 15.00 проголосувало 47,6%.

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