Національний екзит-пол: 48,7% і 45,5%

За кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,7% виборців, за кандидата у президенти Юлію ТИМОШЕНКО - 45,5%. Не підтримали жодного кандидата 5,5% виборців.

Про це свідчать результати Національного екзит-полу, який проводили фонд «Демократичні ініціативи», Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова, щойно оголошені на прес-конференції у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, координатор проведення екзит-полу Ілько КУЧЕРІВ повідомив, що всього опитано 15 тисяч 586 респондентів на 300 виборчих дільницях. Похибка не перевищує 2,5%.

І.КУЧЕРІВ додав, що уточнені результати Національного екзит-полу будуть оприлюднені о 23.00.