Екзит-пол ICTV: Янукович виграє 4,6%

Згідно з попередніми результатами екзит-полу, організованого телеканалом ICTV, на виборах Президента України кандидати мають такі результати: Віктор ЯНУКОВИЧ – 49,8%, Юлія ТИМОШЕНКО – 45,2%, не підтримали жодного кандидата 5%.

Про це було повідомлено у прямому ефірі на телеканалі ICTV.

Як повідомляє сайт телеканалу, виконавцем дослідження виступила міжнародна соціологічна компанія, яка має успішний досвід проведення екзит-полів на чотирьох останніх виборах у Великій Британії (у 1992, 1997, 2001 і 2005 роках).

У рамках екзит-полу було опитано близько 20 тисяч виборців на 300 виборчих дільницях України (3 інтерв’ю на дільниці), залучено до роботи 900 інтерв’юерів на місцях, і 40 - у кол-центрі.