Регіонали перевіряють сумки: «вже йдеться про охорону Президента»

При вході у конференц-зал штабу кандидата на пост Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА встановлені рамки-металошукачі.

Як передає кореспондент УНІАН, усі, хто заходить до залу, зобов’язані пройти через рамку, а також перевіряються їхні сумки.

Як відомо, під час першого туру виборів президента таких рамок не було.

Народний депутат України Нестор ШУФРИЧ, коментуючи в інтерв`ю УНІАН посилення охоронних заходів, зазначив, що це є нормальним явищем, оскільки «вже йдеться про охорону Президента України».

За його словами, «це нормальна традиція, як і в США та в інших країнах, що переможець виборів зразу охороняється навіть до оголошення результатів ЦВК».

На уточнююче запитання, чи йдеться про державну охорону чи приватну, Н.ШУФРИЧ зазначив, що «Віктора ЯНУКОВИЧА охороняє державна охорона як прем’єр-міністра (мабуть, йдеться про колишнього прем’єр-міністра, а також, як відомо, кандидату у Президенти України надається державна охорона – УНІАН)».

Він висловив сподівання, що у найближчий час В.ЯНУКОВИЧА «вже охоронятимуть як Президента України».

Інтерв’ю відбувалося станом на 19.30, коли ще не завершилось голосування.