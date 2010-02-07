Соціс показує 49,6% проти 44,5%

Згідно з попередніми результатами екзит-полу, організованого телеканалом “Інтер” і проведеного дослідницькою компанією “Socis”, на виборах Президента України 7 лютого за Віктора ЯНУКОВИЧА свої голоси віддали 49,6% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 44,5%.

Такі дані оприлюднено у спецвипуску програми «Подробиці», що вийшов о 20.00.

Згідно з отриманими результатами, не підтримали жодного із кандидатів 5,9%.

Було опитано 20 тисяч виборців на понад 600 дільницях. Похибка становить 0,7%.