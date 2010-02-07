Турчинов каже, що висновки робити зарано

Керівник центрального штабу кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що на підставі результатів екзит-полів вважає, що зарано робити висновки щодо переможця президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За його словами, усі результати екзит-полів перебувають у межах статистичної похибки. «Тому зарано робити висновки про переможця», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що це можна буде робити тільки на підставі реальних результатів виборів. О.ТУРЧИНОВ зауважив, що у БЮТ вже за декілька годин за допомогою телефонного зв’язку надійдуть дані щодо голосування на дільницях. Він наголосив, що команда Ю.ТИМОШЕНКО не втрачає надії, що український народ вибрав європейський шлях розвитку. «Ми переконані, що громадяни України не підтримають криміналітет і бандитизм при владі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.