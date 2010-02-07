Герман радить Тимошенко «охолонути»

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН радить прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО визнати свою поразку на виборах Президента і не блокувати Центральну виборчу комісію та суди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила на прес-конференції у всеукраїнському прес-центрі кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА одразу ж після оприлюднення результатів екзит-полів.

Вона зауважила, що, відповідно до результатів екзит-полів, за В.ЯНУКОВИЧА проголосували від 1 млн. 250 тис. до 1,5 млн. виборців більше, ніж за Ю.ТИМОШЕНКО.

«Навіть якщо ми мали б 1 мільйон - це вже наша велика перемога», - підкреслила Г.ГЕРМАН.

За її словами, команда В.ЯНУКОВИЧА має інформацію, що «у штабі Ю.ТИМОШЕНКО щойно розпочалася страшна паніка».

«Вони збираються їхати блокувати суди і ЦВК, і все на світі», - сказала Г.ГЕРМАН.

У зв’язку з цим вона висловила думку, що «Ю.ТИМОШЕНКО треба «охолонути» і погодитися, що так буває у житті, коли програєш».

Г.ГЕРМАН також підкреслила, що 1,5 млн. голосів виборців не зможуть спростувати жодні суди.

У свою чергу, присутні на прес-конференції заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ зауважив, що організації масових акцій протесту з боку представника чинної влади - Ю.ТИМОШЕНКО, спрямовані проти опозиції, є «неприродною справою».

Г.ГЕРМАН також повідомила, що сам В.ЯНУКОВИЧ планує зустрітися з журналістами у своєму прес-центрі після 22.00.