Колесніков заявляє, що Партія регіонів захищатиме ЦВК

Партія регіонів захищатиме Центральну виборчу комісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ на прес-конференції, відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що завтра ПР вивезе близько 50 тис. своїх прихильників на мітинги в Києві.

На уточнююче запитання, від кого вони захищатимуть ЦВК, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «Від влади».

У той же час він сподівається, що ніяких порушень під час підрахунку голосів виборців не буде, і цей захист «не знадобиться».

На уточнююче запитання, наскільки можливий у Києві Майдан, який може зібрати Юлія ТИМОШЕНКО, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «Майдан неможливий».

На його думку, нелогічним є проведення Майдану самою владою. За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, Майдан має проводити опозиція.