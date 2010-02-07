Найвища явка - на Тернопільщині (дані по областях)

Станом на 20.00 в Україні проголосували 69,16% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, Центральна виборча комісія оприлюднила відповідні дані з 34 територіальний виборчий округів.

Зокрема, в Автономній Республіці Крим проголосувало 69,14%, Вінницькій області – даних немає, Волинській області – 78,26%, Дніпропетровській області – 67,43%, Донецькій області – 76,56%, Житомирській області – даних немає, Закарпатській області – 61,25%, Запорізькій області – 67,94%, Івано-Франківській області – 71,54%, Київській області – 67,10%, Кіровоградській області – 61,26%, Луганській області – 73,81%, Львівській області – 78,31%, Миколаївській області – 67,69%, Одеській області – 62,83%, Полтавській області – даних немає, Рівненській області – 73,91%, Сумській області – 67,31%, Тернопільській області – 83,18%, Харківській області – даних немає, Херсонській області – 57,30%, Хмельницькій області – немає даних, Черкаській області – 63,51%, Чернівецькій області – даних немає, Чернігівській області – даних немає, у місті Києві – 65,21%, у місті Севастополь – 68,34%.