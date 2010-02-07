Зурабов побував у штабах Януковича і Тимошенко

Росія здатна налагодити конструктивну співпрацю з новим Президентом України, хто б ним не став.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у штабі БЮТ журналістам заявив Надзвичайний та Повноважний посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

М.ЗУРАБОВ відвідав штаб Юлії ТИМОШЕНКО, але неохоче спілкувався з журналістами. За його словами, метою його приїзду до штабу є почути оцінку виборчого процесу з боку представників штабу.

Посол РФ також повідомив, що до цього він уже побував у штабі Віктора ЯНУКОВИЧА. Відповідаючи на запитання, чи привітав він В.ЯНУКОВИЧА з перемогою, М.ЗУРАБОВ сказав: "У мене немає даних, які б говорили про чиюсь перемогу". Він також зазначив, що сьогодні не зустрічався ні з Ю.ТИМОШЕНКО, ні з В.ЯНУКОВИЧЕМ. "Колеги, дочекайтеся розвязки", - сказав посол.

За словами М.ЗУРАБОВА, журналісти не зовсім точно інтерпретують його інтерес до виборів. "Росія готова працювати з будь-яким Президентом України. У мене зовсім немає ніяких сумнівів, що конструктивна робота може бути налагоджена з будь-якою командою", - сказав посол РФ.